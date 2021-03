KRO-NCRV pakt uit met meer programma’s rond The Passion

Op zondag 28 maart trapt Jacobine op NPO 2 af met een speciale uitzending gewijd aan The Passion, waarin Trijntje Oosterhuis optreedt. Ook het dagelijkse KRO-NCRV programma BinnensteBuiten maakt voorafgaand aan The Passion twee afleveringen in het teken van het paasverhaal met presentatoren Ramon Brugman en Sharon de Miranda, die in The Passion discipelen spelen.

Op Stille Zaterdag 3 april is er een uitzending van Petrus in het Land vanuit de Minderbroederskerk in Roermond. Ook het succesprogramma De Zandtovenaar, waarin een zandkunstenaar het verhaal verbeeldt met zand, keert eenmalig terug met een speciale paaseditie. Bijpassende muzieknummers worden uitgevoerd door Jamai Loman, Soy Kroon en Anne Appelo.

Het paasweekend wordt op Tweede Paasdag 5 april afgesloten met een aflevering van Kruispunt waarin de kijker een uitgebreid kijkje achter de schermen krijgt bij The Passion 2021. Het bijbelmuziekspektakel wordt dit jaar voor het eerst door KRO-NCRV uitgezonden.