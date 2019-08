Ook Tracy Morgan in sequel Coming to America

Coming To America (1988) was een van de grootste komediehits in de jaren ’80 en betekende de doorbraak van Eddie Murphy, die ook in de sequel weer meedoet. De acteur en komiek speelt in de film een Afrikaanse prins die voor hij wordt uitgehuwelijkt het echte leven in New York wil ervaren. In de nieuwe film ontdekt de prins dat hij een zoon heeft in de Verenigde Staten, en reist hij weer af naar dat land om de jongen te zoeken.

Eerder werd al bekend dat ook Wesley Snipes en Leslie Jones zijn gecast voor de sequel, die Coming 2 America gaat heten. Arsenio Hall en de inmiddels 88-jarige James Earl Jones keren terug voor het vervolg. De film moet in de zomer van 2020 in de bioscopen verschijnen.