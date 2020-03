Weer veel kijkers voor speciale coronashow

Op primetime was de corona-uitzending, gepresenteerd door Winfried Baijens en Saïda Maggé, wel het best bekeken programma. The voice kids op RTL 4 was het best bekeken alternatief met 1,4 miljoen kijkers. De show zit daarmee in de lift want de eerste uitzending van het nieuwe seizoen trok vorige week 1,2 miljoen belangstellenden. Aansluitend trok Jinek 1,1 miljoen kijkers en versloeg daarmee Op1 (1,0 miljoen kijkers).

De nieuwe SBS6-programmering op de vrijdag verloor in de tweede week kijkers. Wie het laatst lacht met Wendy van Dijk daalde van 691.000 naar 666.000. De comeback van Henny Huisman is geen succes. Zijn programma Waar is dat feestje?! trok slechts 335.000 kijkers tegen bijna 500.000 vorige week.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was vrijdag het best bekeken programma met bijna 3 miljoen kijkers.