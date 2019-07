ZIEN: Sterrenparade op Wimbledon

Speciaal voor haar goede vriendin Serena Williams trok Meghan naar Wimbledon Ⓒ BSR Agency

Wimbledon mag dan een sportief evenement zijn, het gaat ook wel degelijk om zien en gezien worden. Deze A-listers, royals en modellen laten de kans om hier te shinen niet aan zich voorbijgaan! Of is het ook gewoon een goede gelegenheid om hun eigen sores even te vergeten?