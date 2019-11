Penoza dendert door: zeven remakes over hele wereld

De serie kent inmiddels versies in Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije, Zweden en de VS. Ook zijn de remake rechten aan India verkocht, maar deze productie is nog niet klaar. Dat heeft producent NL Film vrijdag bekendgemaakt. De oorspronkelijke serie is aan meer dan twintig landen verkocht, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Rusland en Albanië.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen te zien bij KRO-NCRV en trok gemiddeld meer dan een miljoen kijkers. De hoofdrollen in Penoza worden gespeeld door Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.

Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van heldin Carmen van Walraven. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af. De film gaat maandag in première en is vanaf 28 november in heel Nederland te zien.