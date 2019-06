Schokkende onthullingen brengen Farrah Fawcett tot leven

Ⓒ BSR Agency

Het is tien jaar geleden dat Farrah Fawcett op 62-jarige leeftijd overleed. De dramatische gebeurtenis werd destijds volledig overschaduwd door de dood van Michael Jackson , diezelfde dag. De actrice, die wereldberoemd werd als een van Charlie’s Angels, is nog niet vergeten. Nieuwe, schokkende feiten over haar leven en haar relaties met onder anderen Ryan O’Neal markeren het trieste jubileum van haar sterfdag.