Fatale val Youtuber (22) tijdens filmen in Dolomieten

Zijn moeder, Vibe Jørger Jensen heeft zijn dood bevestigd aan het Deense TV2. „We zijn enorm verdrietig, maar ik wil dat zijn fans hiervan weten.” Tegenover de krant Ekstra Bladet bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken ook zijn overlijden.

De influencer nam een video op voor zijn Youtubekanaal en stortte zo’n 200 meter naar beneden van de berg Seceda (2519m) in het Italiaanse Val Gardena. Hulp mocht helaas niet baten, ondanks de inzet van een reddingshelikopter was Dyrlund al ter plekke overleden, meldt de Italiaanse zender Rai.

Albert had 235.000 volgers op Instagram en 168.000 abonnees op Youtube. In 2018 speelde hij in de film Team Albert, een komedie over hoe je geld verdient als influencer. Hiervoor won hij een jaar later een Deense prijs. Ook maakte hij muziek. Volgens Ekstra Bladet zorgde hij in het verleden weleens voor controverse, door zijn hoofd kaal te scheren en slakken te likken.