Stefania is ’zo niet bang’ voor coronavirus

„Nee, ik ben er zo niet bang voor”, zei Stefania zondag in RTL Boulevard. „Ik let er totaal niet op. Er is volgens mij zo’n kleine kans dat je het kan krijgen.”

Stefania lanceerde eerder zondag haar track Superg!rl waarmee ze in mei in Rotterdam de Europese harten wil veroveren. „I love it”, reageerde ze enthousiast in de uitzending. „Het is het beste liedje dat ik tot nu toe heb uitgebracht. Ik ben er heel blij mee. Het is echt iets voor het Eurovisie.”

Direct nadat het liedje online kwam, werd Stefania naar eigen zeggen overspoeld met berichten. Iedereen is volgens haar positief. „Echt zo lief”, aldus de zangeres. Op de vraag op welke plaats ze straks eindigt, waagt ze zich niet. „Ik zeg niks. Weet je wat ik hoop? Dat Nederland Griekenland straks twaalf punten geeft.”