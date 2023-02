Actrice Joy Delima op 17-jarige leeftijd aangerand: ’Hele vervelende impact’

De Rampvlucht-actrice had in de periode erna niet gelijk door dat ze nog zo’n last zou hebben van de gebeurtenis, waarvoor ze nooit in therapie is geweest. „Het was mijn allereerste seksuele ervaring eigenlijk, dus ongewenst”, vertelde Delima hierover.

Wanneer iemand haar in de periode erna niet om toestemming vroeg bij seksuele handelingen dan klapte ze naar eigen zeggen dicht. „Omdat mijn lijf gewoon die angst had.” Daarom is consent vragen volgens Delima zo belangrijk. „Je weet niet hoe iemand reageert op iets wat diegene niet fijn vindt.”