George Clooney verrast presentatoren bij afscheid van Koffietijd: ’Dank voor jullie passie!’

Met een extra lange uitzending werden de Koffietijd-gezichten tot 12.00 uur uitgezwaaid, met in de keuken London Loy. Ze werden verrast door een videoboodschap van minister-president Mark Rutte. Hij zei dat het programma ’tot zijn grote spijt’ van de buis gaat. „Ontzettend bedankt voor al die jaren gezelligheid. Jullie zijn kanjers.” Rutte was meerdere malen te gast in de ochtendshow.

Tv-bobo’s

Even daarvoor blikten alle presentatoren terug. Loretta en Quinty zijn er al vanaf het eerste uur bij, zij haalden herinneringen op aan die tijd. Tv-bobo’s Erland Galjaard en John de Mol stonden op 5 april 2010 mee te kijken achter de camera, net als Postcode Loterij-oprichter Boudewijn Poelmann (sponsor van het programma), herinnerde Quinty zich. „De enige keer dat ik echt nerveus was voor de presentatie van Koffietijd.”

Karin Bloemen bracht een muzikale ode op de melodie van This is my life, voor de gelegenheid omgedoopt tot Bij Koffietijd. „We gaan het zo verschrikkelijk missen. Dank je wel en vaarwel Koffie-, Koffietijd.”

Natte ogen

Zanger Kaj van der Voort, al zeven jaar samen met Quinty’s dochter Moïse, zorgde nog voor de klok van 11.00 uur voor de eerste natte ogen in de studio met ook een speciaal geschreven lied. „Weet je wel dat niemand de ochtend zo sfeervol maakt. Jullie worden bedankt voor al die vreugde hier bij Koffie-, Koffietijd.”

Schrijver Kluun berichtte Quinty al tien minuten nadat bekend werd dat het programma zou stoppen dat hij een ode wilde brengen, en ook dat gebeurde vrijdagochtend. Volgens hem op het eerste gezicht „een programma met een 9,6 op de schaal van muts.” Maar de presentatoren hebben een randje en de show is een warm bad, vond hij vooral. „Een zwaar onderschatte interviewkracht”, hebben de presentatoren, aldus Kluun.

Allereerste gast

Edsilia Rombley was ook naar de studio getogen om zingend afscheid te nemen van Koffietijd, net als Wolter Kroes en de 3Js. De allereerste gast Caroline Tensen haalde ook herinneringen op. „Ik heb een bal in mijn buik, ik vind het heel gek.” Na Mark Rutte was er nog een videoboodschap van een VIP: goede doelen-ambassadeur George Clooney. „Bedankt voor jullie toewijding en passie!”

’Grote vriend van de show’ Jan Smit vertelde dat Koffietijd een rode draad is in zijn leven, en een tv-monument. Gerard Joling maakte altijd een uitzondering voor het programma om vroeg op te staan, waar hij een hekel aan heeft. „De puurheid en de gezelligheid ga ik missen. Het is een programma van mensen van acht tot tachtig, voor iedereen zit er iets in.” Toen zijn nummer Ga je met me mee werd ingezet, stond hij nog niet klaar en ging de mist in met playbacken, wat voor gegier zorgde.

Quinty richtte zich in de laatste minuut van Koffietijd tot de kijkers. „Voor jullie hebben we het al die jaren gedaan”, en de presentatrice bedankte het team achter de schermen. De show werd uitgeluid met een vrolijk en feestelijk afscheid met een volle studio – inclusief RTL-baas Peter van der Vorst – en Gerard die zijn vrolijke lied nogmaals ten gehore bracht.

Na 13 jaar heeft de commerciële zender RTL (opnieuw) de stekker uit het ochtendprogramma getrokken, omdat de hoofdsponsors, de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij, de samenwerking opzeggen. De eerste reeks met Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij moest na zeven jaar stoppen.