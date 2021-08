’Titane’: bizarre seksuele obsessie voor blinkende auto’s

Een sterke maag is onontbeerlijk om haar sterke staaltjes body horror à la David Cronenberg te doorstaan. Net als de bereidheid om je zonder voorbehoud over te geven aan haar bizarre fantasie, waarin een auto een vrouw bezwangert tot zij motorolie lekt.

Al voor de begintitel blijkt de liefde wederzijds. Het getreiter van de jonge Alexia op de achterbank leidt tot een auto-ongeluk waarbij haar schedel gedeeltelijk verbrijzelt. Een titanium plaat biedt redding, maar triggert ook een seksuele obsessie voor blinkend blik. Eenmaal volwassen – en dan gespeeld door de androgyn ogende ontdekking Agathe Rousselle – geeft zij zich daar lichamelijk aan over: kronkelend over de motorkap, als een professioneel danseres tijdens autoshows.

Een fan die zich na zo’n optreden aan haar opdringt, maakt al snel kennis met een andere kant van Alexia. En met haar vlijmscherpe haarpen, die eveneens van metaal is. Hij blijkt niet haar eerste slachtoffer en evenmin haar laatste, waardoor zij zich uiteindelijk genoodzaakt ziet onder te duiken. Ze knipt haar lange haar af, breekt haar eigen neus en doet zich vervolgens voor als Adrien, de lang verloren zoon van een steroïden spuitende brandweercommandant (Vincent Lindon). Die er in zijn vaderlijke hunkering voor kiest haar te geloven.

Sympathie voor een monster

Aan het kannibalistische Raw lag een schrijfopdracht ten grondslag: de maakster stelde zichzelf tot doel sympathie op te wekken voor een monster. In het kleurrijke en tot in de finesses gestileerde Titane lijkt zij daar eveneens op uit. Ondanks hun vaak onverklaarbare gedrag en de volkomen geschifte gebeurtenissen die de film over ons uitstort, probeert Ducournau compassie te kweken voor haar hoofdpersonen. Dat zij daar te midden van een weelderige overdaad aan thema’s en WTF!-momenten ook nog geregeld in slaagt, mag een wonder heten.

✭✭✭✩