Deze singles doen mee aan het nieuwe seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch

Dit jaar verruilen de acht Nederlandse en Belgische singles de tropische stranden van Thailand voor het zonnige Tenerife. Terwijl zij genieten van een heerlijke tijd op het Spaanse landgoed, spoelen er op de meest onverwachte momenten weer exen aan die er alles aan doen om hun leven zuur te maken. Daarnaast zorgt de Tablet of Terror ook dit jaar voor onverwachte wendingen en een hoop nieuwe verrassingen.

Dit zijn de acht singles.

Danny (23)

Ⓒ MTV

Stoer, sportief en bedekt met tatoeages: wat willen de vrouwen van dit seizoen nog meer? Deze gespierde hunk uit Helmond is een echte playboy en heeft naar eigen zeggen een vrij hectisch en wild liefdesleven. Hoewel hij vaak in het begin even los moet komen, hebben zijn stille wateren zeer diepe gronden. Danny is niet per se op zoek naar liefde, maar sluit dit ook niet uit. Zal hij zijn heftige seks- en liefdesleven in Tenerife flink kunnen doorzetten of wordt de drukte en aandacht hem misschien te veel?

Dusty (23)

Ⓒ MTV

De grootste sfeermaker van dit jaar is overduidelijk de 23-jarige Dusty. Met zijn vlotte babbel en vrolijke attitude is hij er helemaal klaar voor om ieder meisje die op het strand aankomt te versieren. Hij noemt zichzelf dan ook de Harrie of Jorden van het zevende seizoen. Zijn grootste doel is om tijdens Ex on the Beach: Double Dutch de 100 bedpartners te behalen. Zal het de jonge playboy lukken om dit waar te maken of gooien zijn gevoelens uiteindelijk roet in het eten?

Keanu (22)

Ⓒ MTV

De half Belgische, half Congolese Keanu is er helemaal klaar voor om de grootste playboy van België te worden. Deze goedlachse en sportieve jongen is altijd op jacht naar zijn volgende prooi en laat zich door niemand intimideren. Hij is dol op blonde vrouwen met een flinke dosis aan humor en prachtige billen. Gaat het hem lukken om tijdens zijn avontuur zijn droomvrouw te vinden of zorgt de komst van een ex voor heel erg veel drama?

Odim (24)

Ⓒ MTV

De sportieve Odim vindt niets in het leven mooier dan billen, billen en billen. Naast dat hij op hoog niveau heeft gevoetbald, doet deze vrolijke jongen uit Antwerpen aan thaiboksen en atletiek. De energie die hij na al dat sporten overhoudt, stopt hij maar al te graag in vrouwen. Met zijn positieve vibes ziet hij zichzelf als een aanwinst voor iedere dame die de villa dit jaar zal betreden. Zal Odim op Tenerife de ware tegen kunnen komen, of worden alle billen hem toch te veel?

Jørney (24)

Ⓒ MTV

Beauty & brains zijn meer dan aanwezig bij de 24-jarige Jørney. Deze prachtige, energieke en sportieve dame uit Breda doet mee aan Ex on the Beach: Double Dutch om haar horizon te verbreden, maar ook om te kijken of er wellicht nog een verdwaald vlindertje gevonden kan worden bij een oude ex of twee. Jørney gaat voor niemand aan de kant en geeft aan dat hoewel mannen haar vaak leuk vinden, vrouwen haar meestal niet mogen. Kunnen de kijkers rekenen op een prachtig sprookje voor deze beauty, of zorgt de beast in haar voor heel erg veel catfights?

Lesley (23)

Ⓒ MTV

Als er iemand is die duidelijk weet wat zij wil, dan is het wel de 23-jarige Lesley. Deze powervrouw is niet bang om op mannen af te stappen en is er van overtuigd dat zij dit jaar met gemak Harrie’s record kan verbreken. Hoewel Lesley niet snel gevoelens heeft voor iemand en snel uitgekeken is op de meeste jongens, vindt ze seks ongelooflijk belangrijk. Zwicht deze sterke dame toch voor een van de mannen in de villa of blijft haar wil wet en verbreekt zij alle records van Ex on the Beach: Double Dutch?

Gloria (20)

Ⓒ MTV

De mannen moeten dit seizoen uitkijken met wat zij doen en zeggen, want de uitbundige Gloria is niet vies van een beetje drama. Met haar vrolijke, maar zeer directe ‘I don’t give a fuck’-attitude is zij er helemaal klaar voor om de gebeurtenissen in de villa op te spicen. Ze vindt zichzelf de perfecte kandidaat en hoopt dan ook dit op Tenerife waar te kunnen maken. Zal Gloria daadwerkelijk in het middelpunt van de belangstelling staan of zorgen de andere sterke persoonlijkheden er dit jaar voor dat haar aanwezige karakter toch als sneeuw voor de Spaanse zon verdwijnt?

Shani (23)

Ⓒ MTV

Luid, aanwezig en recht voor haar raap: dat is de 23-jarige Shani zeker. Deze tattoo-artieste uit België heeft een zwak voor romantische mannen en wordt dan ook zeer snel verliefd. Ze valt vaak op de echte bad boys en is daardoor ook snel jaloers wanneer iemand in de buurt van haar man komt. Volgens Shani start alles bij lust en zij kan daarom ook niet wachten om te zien wie het strand op komt gelopen. Zal het Shani lukken om de lust in liefde om te zetten, of zorgt haar jaloezie voor heel erg veel drama?