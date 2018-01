Seksvideo rapper Sjors maakt tongen los op sociale media

De veelbesproken pornofilm van rapper Sjors verscheen vrijdag op een sekssite. Te zien is hoe hij de liefde bedrijft met een ’shemale’. Met die term worden transgenders die geen geslachtsoperatie hebben ondergaan in de porno-industrie aangeduid. Het is dan ook niet zo vreemd dat de Limburger op sociale media hét gespreksonderwerp van de dag is.

Rapper Sjors is vooral onder jongeren een begrip. Filmpjes van het televisieprogramma Man Bijt Hond, waarin hij verschillende keren werd geportretteerd, zijn veelvuldig bekeken op bijvoorbeeld YouTube. Mede door zijn Limburgse accent en zijn allesbehalve stoere voorkomen, ontstond er veel sympathie voor de 25-jarige Sjors.

Maar ondanks verwoede pogingen – onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere artiesten en het uitbrengen van gelikte videoclips – wil het voor Sjors maar niet lukken om zijn rapcarrière van de grond te krijgen. Mede daarom liet hij onlangs weten het over een andere boeg te gooien en zich te richten op het leven van een pornoacteur. En terwijl heel Nederland dacht dat het ging om een grap, bleek er geen woord aan gelogen.

’Nooit meer slapen’

Zonder te veel in details te treden: in de vrijdag gepubliceerde video laat Sjors weinig aan de verbeelding over. Dat zijn tegenspeelster voorafgaand aan de daad nog even een Snickers-chocoladereep naar binnen werkt, is voor veel mensen op sociale media reden om in de pen te kruipen. De reacties liegen er niet om.

„Snickers? Compleet nuts”, tweet een grapjas. Een ander: „Yo, thanks, kan echt nooit meer normaal een Snickers eten nu.” Een geschrokken kijker schrijft: „Ik checkte Twitter. Zag #rappersjors trending. Pandora’s Box is geopend. Nu kan ik de hele nacht niet meer slapen. Nooit meer.”

Ook wordt er opgeroepen om Sjors, van wie aanvankelijk door veel mensen werd gedacht dat hij een typetje speelde, ’tegen zichzelf in bescherming te nemen nemen’. „Want het gaat een beetje te ver.”

Kim Holland liet aan De Telegraaf weten het ’dapper’ te vinden van Sjors. Ook roemde Nederlands bekendste pornoactrice het feit dat de rapper ’respectvol’ met zijn tegenspeelster omgaat.