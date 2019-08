Dakota Johnson ook verdrietig om nieuw gebit

„Ik had sinds mijn dertiende een permanent draadje achter mijn tanden”, doet de 29-jarige Amerikaanse dinsdag uit de doeken in The Tonight Show met Jimmy Fallon. „Omdat ik veel last had van mijn nek besloot mijn orthodontist het te verwijderen om te kijken of mijn kaak misschien een beetje groter was geworden.” De ingreep bleek uiteindelijk het gat tussen haar voortanden te dichten. „Het heeft me geholpen maar het spleetje verdween ook. Ik ben er ook heel verdrietig over.”

Dakota’s nieuwe uiterlijk leverde talloze reacties op op sociale media. Iets dat de actrice overigens maar moeilijk kan begrijpen. „Het feit dat dit tegenwoordig in onze wereld een nieuwswaardige gebeurtenis is sha-ka-khan voor mij”, zei ze tegen Fallon.

