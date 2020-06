Reconstructie van fataal liftavontuur

Er zijn drama’s die in collectieve geheugen staan gegrift: de verdwijning van Madeleine McCann in 2007, de moord op Marianne Vaatstra in 1999, maar ook een gebeurtenis in 2008: de verkrachting van en moord op kunstenares Pippa Bacca. Als performance besloot de Italiaanse met een collega in witte bruidsjurk van Milaan naar Jeruzalem te liften. In de laatste fase van haar reis, in de buurt van Istanbul, vond ze de dood.

Doel van het project was het afgeven van een vredesboodschap. Ook wilde ze de wereld laten zien dat de mens in essentie goed is, en te vertrouwen. Dat dit verkeerd uitpakte was uitermate wrang. Sarah Venema, journaliste, schrijfster en zelf ook liftster, verdiepte zich in dit gegeven en schreef er een boek over: Bermdans in bruidsjurk.

Hierin construeert Venema via gesprekken en vastgelegde audio- en filmfragmenten met familieleden, met Bacca’s liftpartner Silvia Moro - ook kunstenares - en liftgevers de fatale tocht. Wat dreef Bacca? Waar ging het mis en waarom? Maar ook aan de orde komen: was het project wel als kunst te duiden? En was het verantwoord wat de vrouwen deden?

Om zich optimaal voor te bereiden liftte de schrijfster zelf in haar eentje van Rome naar Parijs. Haar ervaringen waren positief. Scepsis vanuit haar omgeving weerhield haar niet. Wel deelt ze haar verbazing over de inzichten van Pippa’s moeder. De keuze van haar dochter om in te stappen bij onbekenden veroordeelt ze niet.

Venema’s Bermdans in bruidsjurk leest als spannend reisboek. Liften is nooit weten waar je terecht komt, met wie, en wat er onderweg gebeurt. Dat dwingt tot nadenken over essentiële zaken: hoe maak je onderweg de juiste keuzes? Is dat intuïtie, het vasthouden aan vaste regels (alleen meerijden met vrouwen en stelletjes), weten hoe je je verdedigen moet?

Om antwoord te vinden op de vraag of de onderneming als ‘kunst’ te betitelen was raadpleegde Sarah Venema onder meer fenomeen Marina Abramovíc. Voor de Servische is performance kunst vooral ‘voelen’, met als doel het bewustzijn van de mens te raken en te wijzigen. Ironisch genoeg is Pippa Bacca daar post mortem in geslaagd. Maar niet op de manier die ze had bedacht, helaas.

Lies Schut

✭✭✭✩