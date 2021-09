Cheryl ’sprakeloos’ door overlijden Sarah Harding

„Ik probeer mijn weg te vinden door deze pijnlijke en moeilijke tijd terwijl ik overspoeld wordt door vreemde golven van ongeloof”, schrijf Cheryl onder een foto van Harding. „Daarnaast wil ik de Girls Aloud-fans condoleren met dit verlies. We zijn een soort grote familie met elkaar.”

Cheryl en Harding zaten van 2002 tot 2013 samen in de meidengroep. Ze hadden onder andere een grote hit met het nummer The Promise. In 2013 ging de band uit elkaar.

„Sarah was jullie heel dankbaar”, sluit Cheryl, die tegenwoordig soloartiest is, haar bericht aan haar fans af. „Sarah Nicole Harding, voor altijd in ons hart.”