Barbie noemt Rolf Tangel haar ’liefde’

Op de foto die zij dinsdagavond deelt, zijn de twee te zien terwijl ze elkaar een zoen op de mond geven. My love, schrijft Samantha erbij, vergezeld van hartjes. Het is niet de eerste keer dat zij hem recent haar liefde noemt.

Zo schreef ze precies een week geleden van een minder intieme foto van hen beiden: ’Love you kanjer!’. Daarbij deelde ze ook een foto van hun gezamelijke tatoeages: De twee namen daarvoor een gezamenlijke tatoeage, waarbij Barbie op haar arm His Beauty liet schrijven en Rolf op zijn arm ’Her Beast’.

Rolf wordt ondertussen bijna weer vader, van zijn vriendin Gabriëlla, die over een paar weken is uitgerekend. Ze verwachten een meisje. Twee dagen geleden schreef hij nog op Instagram, aan zijn zoon Romario (5): ’Nog een kleine 3 weekjes, dan komt eindelijk je kleine zusje’.

’Even je hoofd leegmaken’

Dat Samantha haar oude liefde toch niet los kan laten, bleek ook al toen ze laatst een oude foto van Rolf, met zijn tatoeage van haar naam op zijn arm. De twee hadden in 2017 een half jaar een relatie. In 2018 leken de twee weer samen te zijn, maar stelden ze beiden dat ze als goede vrienden met elkaar omgaan. Rolf is Samantha ondertussen blijven steunen. In een interview met Privé dat jaar zei hij al dat zij altijd weer naar elkaar toe blijven trekken.

De laatste tijd trainen de twee al een tijd gezamenlijk in de gym, wat Samantha erg helpt. Zo schreef ze daarover dat hij haar ’steun en toeverlaat is’. „We maken allebei hetzelfde mee in het leven dat we nu leiden en trainen doet je dan echt goed. Even je hoofd leegmaken en geen gezeik om je heen.”

Ze erkende daarbij dat er ups en downs waren, maar dat die er nu eenmaal bij horen. „Opgeven is geen optie. Zoals ik altijd zeg, is het vallen en opstaan. Knokken en doorgaan.”