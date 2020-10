’Koning Harald herstelt goed na hartoperatie’

„Zowel de doktoren als mijn vader zijn tevreden en het ziet ernaar uit dat hij goed herstelt”, zei Haakon, die ook gelijk het hele team van het Oslo University Hospital bedankte dat bij de operatie betrokken was. De 83-jarige Harald kreeg vrijdag een nieuwe hartklep. Kort na de operatie liet het Noorse koningshuis al weten dat het voorspoedig was verlopen.

Haakon was in Trondheim om een ceremonie bij te wonen voor Olav Fykse Tveit, de nieuwe leider van de Noorse Lutherse kerk. Hij werd in mei al geïnstalleerd maar de eerste dienst vond zondag plaats. In de Nidaros-kathedraal waren behalve Haakon ook de Noorse premier Erna Solberg en parlementsvoorzitter Tone Wilhelmsen Trøen aanwezig.

De bedoeling was dat koning Harald en koningin Sonja ook bij de dienst zouden zijn. „We hadden er naar uitgekeken dat de koning en de koningin vandaag bij ons waren, maar om redenen die we allemaal weten, was het niet mogelijk”, sprak Tveit in zijn preek. „We sturen koning Harald en koningin Sonja onze hartelijke groeten, en hopen en bidden voor een blijvend goed herstel voor de koning.”

Koning Harald zal de hele maand nog op ziekteverlof zijn. In die periode is kroonprins Haakon regent en neemt hij alle taken van zijn vader over.