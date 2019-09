Nederlandse regisseur Michiel ten Horn maakt internationale film

Producent van Nightlife is de Canadees Mike MacMillan voor One Two Films, het productiebedrijf van meervoudig awardwinnaar Sol Bondy. One Two Films, dat in Belijn is gevestigd, richt zich op internationale en Engelstalige films. Nightlife is een van de nieuwe projecten.

Michiel ten Horn is vooral bekend van zijn film Aanmodderfakker, die in 2014 drie Gouden Kalveren won. Aanmodderfakker werd op het Gala van de Nederlandse film uitgeroepen tot beste film. Michiel ten Horn regisseerde ook een aflevering van de komedieserie Random Shit die Videoland dit jaar uitbracht. De serie bestaat uit losse sketches en verhalen met veelal Henry van Loon en Ruben van der Meer in de hoofdrollen. Random Shit staat op de shortlist voor de komende Gouden Kalf Competitie van het Nederlands Film Festival, in de categorie televisiedrama's.

Michiel ten Horn is momenteel bezig met de productie Ares, de eerste Nederlandse Netflix Original-serie.