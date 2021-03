Advocaat slachtoffers: ’Waar is Epsteins enorme fortuin gebleven?’

Epstein zou verluidt bij zijn overlijden een vermogen hebben van 577 miljoen dollar. Toch wordt het uitkeren van compensaties aan slachtoffers van Epstein via een daarvoor opgericht fonds (Epstein Victims Compensation Program, (EVCP) uitkeert, steeds weer stopgezet omdat er niet genoeg geld zou zijn. Nu in elk geval Epsteins villa’s in Palm Beach en in New York zijn verkocht, zit Kuvin de volledige opbrengsten daarvan dan ook graag ’rechtstreeks naar de slachtoffers gaan’. „Men heeft de slachtoffers immers verzekerd dat er gauw meer geld beschikbaar zou worden gemaakt.”

Kuvin vraagt zich ondertussen af wat er is gebeurd met het enorme fortuin van Epstein. „We weten dat er een half miljard door het Amerikaanse ministerie van Justitie in beslag is genomen, maar waar is dat nu gebleven? Niemand die het weet op dit moment...”

De advocaat speculeert ook over een eventuele rol van Jeffrey Epsteins broer en erfgenaam Mark in dit geheel. „Mogelijk probeert hij zoveel mogelijk van het geld te behouden in plaats van de slachtoffers rechtvaardig te compenseren.” Mark Epstein reageert in The Sun op deze beschuldiging simpelweg door Kuvin een ’idioot’ te noemen en wil verder geen commentaar geven.