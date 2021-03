Sotheby’s veilt ’betaalbare’ 17de eeuwse meesters

Buitenland

Gestolen harnas van half miljoen na bijna veertig jaar weer bij eigenaar

Twee kunstwerken die bijna veertig jaar geleden werden gestolen zijn weer in het bezit van het Louvre in Parijs. Het gaat om een helm en het achterstuk van een ridderharnas uit de renaissance, gemaakt in het midden van de zestiende eeuw, bevestigde het museum donderdag.