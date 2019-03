Vrouw van zanger Paul Young overleden

Smith was al twee jaar ziek. Young (62) maakte het nieuws van het overlijden van zijn vrouw zelf bekend op Twitter. „Ze is vreedzaam gestorven in het bijzijn van haar familie, haar beste vrienden en haar vier kinderen”, meldde hij.

De Britse zanger, onder meer bekend van de hit Love of the Common People, leerde het model kennen in 1983 op de set van de videoclip van zijn nummer Come Back and Stay. Vier jaar later gaven zij elkaar het jawoord. Het echtpaar heeft vier kinderen, waarvan Smith er eentje kreeg toen het echtpaar enige tijd uit elkaar was.