Rotterdam gelekt als gaststad Songfestival?

Op sociale media wordt een link gedeeld die verwijst naar de officiele site eurovision.tv die al volledig in het teken staat van het evenement dat in mei volgend jaar in Nederland wordt gehouden. De URL-link van de pagina is inmiddels niet meer actief.

De pagina van Rotterdam stond rond kwart voor zes vandaag online. Rond de klok van half acht kwam er plotseling ook een pagina Maastricht online.

Fans van het Songfestival ontdekten de informatie die was toegevoegd aan het hoofdstuk Nederland op de site van Eurovision.tv waarop een lijstje stond met de vijf jaren waarop Nederland het festival organiseerde: 1958 Hilversum, 1970 Amsterdam, 1976 Den Haag, 1980 Den Haag en 2020 Rotterdam.

Bij de EBU Press Office was nog niemand bereikbaar om een reactie te geven.