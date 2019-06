Mariska van Kolck zingt op Senior Pride

Dat heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment maandag bekendgemaakt. In de voorstelling, die vanaf januari 2020 in de Nederlandse theaters is te zien, passeren nummers als Spiegelbeeld, Heel Even, Ritme van de Regen, Ik ben gelukkig zonder jou, Telkens Weer, Sammy, Sophietje en Brandend zand de revue.

Voor Jordy van Loon betekent de rol in de musical zijn grote ’comeback’ na zijn megahit Verliefdheid is een toverbal, die hij had als jong jongetje. Andere hoofdrollen zijn voor Tony Neef, Dook van Dijck, Julia Berendse en Willemijn van Holt.