Rob Bolland herdenkt 20e sterfdag Falco

Rob Bolland Ⓒ Hollandse Hoogte

Rob Bolland, die de megahits Jeanny en Rock me Amadeus mede geschreven en geproduceerd heeft, herdenkt op 1 februari het feit dat de Oostenrijkse zanger Falco twintig jaar geleden is gestorven. Bolland is dan aanwezig bij de vertoning van de concertfilm Falco live at the Donauinsel in de Q-Factory in Amsterdam.