Nieuwe detectiveserie ’The chestnut man’ speelt zich af in grimmig Kopenhagen Macabere vondsten van maker ’The killing’

Door Fabian Melchers

In het Deense bos stuiten agenten Naia Thulin (Danica Curcic) en Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) op een verminkt slachtoffer. Ⓒ Foto Netflix

Toen de thriller Oktober in 2018 verscheen, was het niet de vraag óf hij verfilmd zou worden maar wanneer. Schrijver Søren Sveistrup had immers al lang en breed naam gemaakt met de hitserie The killing. Nadat zijn romandebuut in tientallen landen was uitgebracht, kocht Netflix de rechten voor een zesdelige serie. Het kille moordmysterie The chestnut man is vanaf vandaag te zien.