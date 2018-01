Dit is de shemale met wie rapper Sjors porno maakte

Op Instagram omschrijft Raika, die als man werd geboren in Boa Vista en het geslachtsdeel nog heeft om dat te bewijzen, zichzelf als model en bartender. Momenteel woont de, naar eigen zeggen nieuwe vriendin van Sjors, in het Belgische Roeselare. Op social media deelt ze pikante kiekjes van zichzelf in lingerie.

Rapper Sjors zette gisteren het hele internet op zijn kop toen hij op Pornhub een seksfilm deelde van hem met shemale Raika. Iedereen dacht dat Sjors een geintje maakte toen hij beweerde de porno-industrie in te gaan, maar toen hij de daad bij het woord voegde kon naar alle waarschijnlijkheid niemand zijn nieuwsgierigheid onderdrukken en is menig netvlies beklad met de bijzondere beelden. Dat de als man geboren Braziliaanse niet volledig omgebouwd is, maakte die shock dubbel zo groot.