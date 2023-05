Ook Nicki Minaj en Lizzo op soundtrack nieuwe Barbie-film

Op de poster van Barbie The Album, die is gedeeld op de Instagrampagina van de film, prijken verder ook de namen van Ava Max, GAYLE, Tame Impala, Charli XCX en die van acteur Ryan Gosling. De 42-jarige Canadees speelt ook een van de hoofdrollen in de film, hij is namelijk te zien als Ken. De Britse muziekproducent Mark Ronson is producer van de soundtrack, Greta Gerwig regisseert de film.

Op de poster staat verder ook de mededeling ’dat er binnenkort meerdere Barbies en Kens worden aangekondigd’. Wanneer dat zal zijn en welk aandeel zij hebben, is niet duidelijk.