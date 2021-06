Gerard Joling: ’Ik heb nog nooit drugs gebruikt’

De 61-jarige zanger is deze week te gast in het 538-programma Music Memories, waar hij met Igmar Felicia aan de hand van muziek een aantal persoonlijke onderwerpen bespreekt. Zo onthult Gerard dat hij nog nooit drugs heeft gebruikt. „Ik wil het niet doen, ik ben er bang voor. Dat ik iets oploop, of krijg. En ik zie heel veel voorbeelden om mij heen, Allemaal snuifdozen. Dan denk ik: wat doen je ogen raar. ’Neus volgeduwd.’ En er zijn genoeg voorbeelden waarbij het echt is misgegaan. Trek daar lering uit, zegt papa Geer.”

Ook duurde het 27 jaar voordat de zanger zijn eerste glad alcohol naar binnen werkte. „Ik ging wel stappen, maar kon altijd rijden, want ik dronk toch niet. Ik vond het niet lekker, ik hield niet van drank. Dat is helaas veranderd. Ik had een manager, en die was echt van de rode wijn. Die zat dan met zijn vrouw bij restaurant De Koperen Pot: ’Neem ook eens een wijntje’, waarop ik dan antwoordde: ’Joh, dat vind ik niet lekker.’ Proeven, nog eens proeven en dan nam ik zo’n zoet wijntje. Hoe heet dat? Lambrusco?”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Gerard Joling vorige eeuw. Ⓒ HH/ANP

Lelijk

Uiteindelijk ging de Topper alsnog overstag. „Dan dronk ik toch een wijntje, want dat vond ik gezellig. En je werd er in je drukke bestaan ook wel rustiger van. En tot de dag van vandaag drink ik nog steeds. Een bacootje of een Jägermeister vind ik wel lekker, hoor. Lekker een wijntje. Vind ik héérlijk. Maar ik drink nooit voordat ik het podium opga. Wel erna.”

En hoewel Geer er dan mag uitzien als een jonge God, er was een tijd dat hij verre van blij was met hoe hij eruit zag. Bij het zien van oude beelden van zichzelf, zegt hij: „Ik zie een heel jong jongetje, die wél heel overtuigd is van zichzelf. (...) Ik was best wel een knap jochie, als ik mezelf zo zie. Vond ik toen helemáál niet. Ik vond mezelf zelfs lelijk. Ik heb altijd gevonden dat ik een te grote neus heb en dat mijn tanden te ver naar binnen stonden. Maar, als ik dit zo terugzie, dan denk ik: nou, Geer... misschien even een nieuwe bril kopen.”