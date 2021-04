Gerard Joling open over Thierry Baudet, Gordon en Hans Klok

„Ik heb een paar keer met hem gezongen, want hij speelt ook piano. En sindsdien drinken we af en toe een wijntje”, verklaarde Gerard toen hem gevraagd werd naar het contact met Baudet. Joling stelde bovendien dat zijn politieke voorkeur daar ook niets mee te maken heeft. „Ik ben het met heel veel dingen met hem eens maar ook met heel veel niet. Ik heb de laatste paar jaar wel geleerd dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Je wordt zo ergens neergezet en daar moet je voor uitkijken.”

Jeroen van der Boom stipte ook zijn band met Gordon aan, maar daar reageerde Joling aanzienlijk minder spraakzaam op. Hoewel hij opnieuw moest ’gieren’ bij het zien van oude fragmenten, is het contact tussen de mannen de laatste jaren verslechterd. „Ik heb helemaal niet zo’n geweldige relatie met hem vriendschappelijk, maar ik haat hem ook niet”, verklaarde Gerard, die later ook vertelde altijd te hebben geweten dat Gordon verslaafd was en dat ook toen al lastig vond om mee om te gaan.

Hans Klok

De zanger herhaalde in de uitzending ook zijn wens om een biografie over zijn leven te pennen. Als Van der Boom hem confronteert met het gerucht dat Gerard met 4500 mensen het bed zou hebben gedeeld, reageert Joling al zijn geheimen te zullen delen in het boek. „Daar zaten ook politici tussen, dat is echt zo. Dat gaan de mensen nog wel een keer lezen, dat ga ik nu nog niet vertellen.”

Een van die mannen met wie hij het bed heeft gedeeld was zaterdagavond ook aanwezig in het programma: Hans Klok. De illusionist en Joling zijn al jarenlang bevriend en hebben in het verleden ook wel eens een avontuurtje beleefd. Als Jeroen daarnaar vraagt ontstaat meteen enige hilariteit. „Nou we hebben een keer seks gehad in de Van Gogh-zaal in The Holiday Inn”, begint Joling zijn verhaal, waarna hij meteen in de war raakt over waar het nu was. Een ding weet hij wel zeker: het had met Van Gogh te maken. „Wat was het ook alweer?”, vraagt hij uiteindelijk aan Klok. „Het was in het Novotel is de Johan Vermeer-zaal.... Een andere schilder, maar dat terzijde!”, lacht hij.