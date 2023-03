BBC heet Gary Lineker weer welkom en onderzoekt socialmediabeleid

In een toelichting maakte BBC-directeur Tim Davie dat het op non-actief zetten van Lineker niets te maken had met druk van Conservatieve politici en rechtse media. Terwijl er gewerkt wordt aan het versoepelen van de richtlijnen zal Lineker zijn toon matigen, aldus Davie.

Lineker was vorige week op non-actief gezet vanwege felle kritiek op het regeringsbeleid. Hij vergeleek het taalgebruik van de Britse regering in het debat rond het stoppen van illegale immigratie met dat van het nazi-regime uit de jaren dertig. Dat zou in strijd zijn met interne BBC-regels waarin medewerkers werd opgedragen zich te onthouden van politieke stellingname.

Solidariteit

Het conflict liep snel uit de hand omdat medecommentatoren van voetbalprogramma’s zich solidair toonden met Lineker en weigerden aan te schuiven voor hun wekelijkse commentaar. Daarop verscheen Match of the Day voor de eerste keer in de geschiedenis van het programma zonder commentaar. Tal van andere voetbalprogramma’s werden afgelast.

In een verklaring kondigde de BBC maandagochtend aan dat de richtlijnen opnieuw zullen worden bekeken. Dat geldt met name voor BBC-medewerkers die niets te maken hebben met de journalistieke activiteiten van de omroep. Directeur Davie verontschuldigde zich voor het ’grijze gebied’ waardoor de huidige regels voor meerdere interpretaties vatbaar was, aldus de verklaring.

Bekijk ook: BBC schudt op grondvesten na rel rond Gary Lineker

Het was in de loop van zondag al duidelijk dat er gewerkt werd aan een compromis. Daarbij werd ervan uitgegaan dat Lineker zijn verontschuldigingen zou aanbieden voor de vergelijking met nazi-Duitsland die hij, volgens kennissen, zelf ook buitensporig zou vinden.

Maar van verontschuldigingen is vooralsnog geen sprake. In een twitterbericht, het favoriete sociale medium voor Lineker, liet hij weten ’dolblij’ te zijn met het bereikte compromis. Maar hij kon het niet laten een verwijzing te maken naar vluchtelingen. „Hoe moeilijk de afgelopen dagen ook zijn geweest, het is geen vergelijk met de situatie van mensen die hun land vanwege oorlog of de politieke situatie ontvluchten en onderdak zoeken in een ander land.” Maar in plaats van directe kritiek op de regering uit te oefenen, meldde Lineker dat hij de reacties van veel Britten de afgelopen dagen hartverwarmend had gevonden. De BBC kan zich zonder twijfel vinden in de afsluitende woorden van zijn Twitter-reeks: „We blijven een land van overwegend tolerante, gastvrije en hartelijke mensen.”