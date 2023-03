BBC heet Gary Lineker weer welkom en onderzoekt socialmediabeleid

Ⓒ Getty Images

De BBC verwelkomt Gary Lineker weer terug in zijn rol als presentator. De oud-topvoetballer moest onlangs een stap terug doen van de BBC vanwege kritiek die hij via Twitter had geuit over de toon van de bekendmaking van plannen voor het nieuwe Britse asielbeleid. Dat was volgens de omroep in strijd met de richtlijnen. De omroep erkent dat er „grijze gebieden” zijn in het eigen socialmediabeleid en kondigt maandag daarnaast aan dat onder de loep te laten nemen.