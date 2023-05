Ellie Goulding en prinses Beatrice samen op vakantie

De groep vriendinnen bracht een weekje door op het Goodwood Estate in West Sussex. Op een van de groepsfoto's van het tripje is prinses Beatrice te zien op de achtergrond. Ook onder anderen ontwerper Emilia Wickstead, die vaker kleding voor verschillende Britse royals heeft ontworpen, was mee op het weekje weg.

Ellie Goulding is al jaren goed bevriend met Beatrice en haar zus, prinses Eugenie. Zo was Goulding te gast bij het huwelijk van prinses Eugenie en waren de beide zussen aanwezig bij het huwelijk van de zangeres in 2019.