Bruce Willis liet journalist negen dagen wachten voor interview

Het interview, dat na het lange wachten nog wel doorging, vond zo’n 25 jaar geleden plaats. Ze zou de Die Hard-acteur in de Britse stad London ontmoeten, maar werd dagenlang aan het lijntje gehouden. Waarom hij haar ruim een week liet wachten, weet ze niet. Uiteindelijk troffen de twee elkaar in het nabijgelegen Windsor.

Frankel noemt het interview „een heuse nachtmerrie.” „Hij wilde nergens over praten. Het was ongelooflijk saai en hij deed niet gezellig mee”, vertelt ze. Ze had vooraf aangeboden om tijdens het interview een potje poker te spelen om het ijs te breken. „Maar daar wilde hij niets van weten.”

In het restaurant in Windsor waar ze hadden afgesproken mochten geen andere gasten aanwezig zijn, herinnert ze zich. „Zodat hij geen handtekeningen hoefde uit te delen.” De acteur toonde bovendien geen initiatief om de rekening van de lunch te betalen of een fooi te geven. Frankel was flink op de in Duitsland geboren acteur afgeknapt, vervolgt ze haar verhaal. „Het was mooi om te zien dat niemand iets zei toen Bruce weer zijn hotel inliep. Hij werd door niemand herkend.”