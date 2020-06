Jan Dulles ’steekt zijn kop in het zand’

Als Dulles ergens mee zit, kan je hem het beste gewoon even met rust laten, vertelt hij. „Als ik wakker word, heb ik de keuze: start ik mijn dag met het nieuws, of kijk ik gewoon uit over het water en zie ik waar de vogels naartoe vliegen? Ik kies voor dat laatste. Voor mij werkt dit, ik kan hier oud mee worden.”

Ondertussen hebben de 3J’s ’hun meest positieve album ooit’ uitgebracht. Er staat ook een nummer over het vertrek van gitarist Jan de Witte op het nieuwe album. Dulles schrijft vaker over moeilijke tijden in zijn leven, zoals de alzheimer van zijn vader. „Nou, er is uiteindelijk wel een ballad op het album gekomen met als titel Waarom Zou Je Gaan?, en ook ons ’coronaliedje’ heeft uiteindelijk een plek op de plaat gekregen.” Eigenlijk was Dulles daarop tegen. „Ik wil niet dat mensen over tien jaar nog steeds aan deze moeilijke periode herinnerd worden als ze onze muziek luisteren.”

Het nieuwe album van de band, De aard van het beest, kwam 15 mei uit.