Roep om Andrew titel hertog van York te ontnemen neemt toe

Onder anderen het parlementslid Rachael Maskell uitte woensdag kritiek, schrijft de Britse krant The Guardian. Zij zegt dat de aantijgingen tegen Andrew „een bron van diepe pijn en schaamte” zijn voor bewoners van de stad York. Volgens Maskell is het goed dat Andrew inmiddels heeft toegezegd de strijd tegen sekshandel en de slachtoffers hiervan te steunen. „Om zijn ernst te tonen in dit streven en zijn respect voor slachtoffers van misbruik en de mensen in de stad, hoop ik dat zijn eerste daad van berouw is om de roep om zijn titel in te trekken te steunen.”

Ook de gemeenteraad zou bij parlementsleden zorgen hebben geuit en het met hen hebben over „alle mogelijke manieren om de connectie tussen prins Andrew en York te beëindigen.” Andrew heeft de titel hertog van York in 1986 gekregen, toen hij met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson trouwde. De titel behoort de tweede zoon van een vorst toe en is normaal gesproken voor het leven, legt de krant uit.

De Amerikaanse Virginia Giuffre spande eerder een zaak aan tegen de prins omdat zij op 17-jarige leeftijd door hem seksueel misbruikt zou zijn. Afgelopen dinsdag trof de hertog van York een schikking met haar, wat betekent dat de zaak niet meer voor de rechter komt. Andrew heeft de aantijgingen altijd ontkend.