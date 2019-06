Sean Penn regisseert eigen kinderen voor film

De 58-jarige acteur, die zijn dochter en zoon kreeg met zijn toenmalige vrouw Robin Wright, speelt zelf ook een rol in de film. Of Dylan en Hopper ook de kinderen spelen van Sean is niet duidelijk. Naast de Penns zijn ook Josh Brolin en Miles Teller te zien.

Flag Day vertelt het verhaal van een dochter die worstelt met haar relatie met haar vader, een oplichter. Het is de vijfde film die Sean regisseert. Into the Wild uit 2007 is tot nu toe zijn bekendste.