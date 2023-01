Australische politici willen Kanye West weren

„Zijn aanwezigheid is gevaarlijk, want zo krijgt hij een platform om zijn anti-Joodse propaganda te blijven verkondigen”, zegt voorzitter Dvir Abramovich van de Anti Defamation Commission. Oppositieleider Peter Dutton ziet de Amerikaan liever ook niet naar Australië komen. „Zijn antisemitische uitlatingen zijn schandalig, zijn gedrag is afschuwelijk en hij is niet iemand met een goed karakter. De minister heeft de macht om zo’n persoon uit ons land te weren.”

De rapper zou naar verluidt naar Australië willen komen om zijn nieuwe schoonouders daar te ontmoeten. In een reactie laat een woordvoerster van Immigratie-minister Andrew Giles weten dat de overheid zich niet uitlaat over individuele gevallen zoals Ye. „Alle buitenlanders moeten zich houden aan de eisen van de wet, dat geldt ook voor veiligheidseisen en karaktervereisten.”

Ye ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Als gevolg daarvan werd hij al van sociale media geweerd en werd zijn sponsorovereenkomst met Adidas verbroken.