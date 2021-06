Voormalig Bond-girl Britt Ekland: ’Fillers hebben mijn gezicht verpest’

Sterren

’Hakje’ van Wesley Sneijder in opmerkelijke reclame maakt de tongen los

Dit keer is Wesley Sneijder niet de koning van het voetbalveld, maar koning Toto. In een reclame welteverstaan. Maar geldt hij als profvoetballer als een onbetwiste ster, over zijn rol in de commercial zijn de meningen verdeeld.