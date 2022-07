Premium Het beste van De Telegraaf

’Meghan verdacht Victoria Beckham van verraad’

Door Onze redactie

De vriendschap tussen de royal en de fashion queen was een tijdje behoorlijk bekoeld door de verdenkingen van Meghan. Ⓒ Getty Images

Meghan en Harry zijn al sinds hun verloving voer voor pers en auteurs. Volgens koninklijk biograaf Tom Bower, wiens schokkende passages uit zijn boek Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors veelvuldig worden geciteerd in de Britse media, zouden de twee daardoor verslaafd zijn geraakt aan het naspeuren van artikelen over henzelf. Dat leidde echter wel tot een heel ongemakkelijk moment tussen hen en David en Victoria Beckham.