Kleindochters Juan Carlos brengen cadeautjes mee bij ziekenbezoek

Volgens het ziekenhuis verkeert de koning in goede gezondheid. Hij mocht maandag van de intensive care af, en heeft al een aantal keer door zijn kamer heen gelopen. Koning Felipe en koningin Letizia gingen dinsdag op bezoek, samen met hun dochters prinses Leonor en prinses Sofia. Felipe was blij te zien dat zijn vader er gezond en uitgerust uitzag. Leonor liet aan de verzamelde media weten dat ze opgelucht was dat het goed ging met haar opa, en dat hij erg graag naar huis wilde. Haar jongere zusje Sofia liet weten dat ze hun grootvader hadden verwend met een cadeautje, maar haar vader liet weten dat het cadeau werd geheimgehouden.

Kort voordat Felipe en zijn gezin bij het ziekenhuis aankwamen, legde prinses Cristina ook een bezoek af bij het ziekbed van haar vader. Ook koningin Sofia, prinses Elena en haar kinderen waren al langs geweest.