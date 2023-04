Catherine breekt koninklijk protocol

Op Paaszondag straalde de prinses van Wales elegantie uit toen ze bij de Easter Mattins Service in de St. George’s Chapel in Windsor arriveerde. Vergezeld door haar man, prins William, en hun drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, zag het gezin eruit als om door een ringetje te halen. Het is echter de perfect gepolijste rode nagellak die Catherine droeg waar mensen maar niet over uitgepraat raken.

Volgens de koninklijke etiquette zijn felgekleurde nagels of nepnagels niet geschikt voor openbare optredens. Gezien Catherine zich normaliter altijd aan de regels en voorschriften van de monarchie houdt, waren veel fans verrast om te zien dat ze dit keer voor een gedurfde kleur op haar nagels heeft gekozen.

Ⓒ ANP/HH

Het is overigens niet bekend waarom vrouwen binnen de koninklijke familie nooit gekleurde nagellak dragen. Het zou geen officiële regel zijn, maar nepnagels of gekleurde nagellak zouden door de koninklijke familie over het algemeen als vulgair worden beschouwd.