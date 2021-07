Privé-columnist nieuwe voorzitter Musical Awards

Jon krijgt het druk want niet alleen gaat in november zijn stuk Harrie neemt de benen in première, ook doet hij eerst nog in september een presentatievoorstelling van zijn eigen geschreven musical Charley in Londen. De muziek van deze musical, geschreven door Michael Reed, werd in 2019 onderscheiden met een Musical Award.

Jon komt bij de komende uitreiking niet in de problemen want zijn theatervoorstelling over Harrie Vermeulen is geen musical. Hij kan zichzelf dus niet trakteren op zo’n prestigieuze onderscheiding.

Jon wordt bij de beoordeling van drieëntwintig musical bijgestaan door: Hilde Scholten, Arno Gelder, Dianne Zuidema, Eric van Tijn, Henriëtte Tol, Joy Kreiken, Michiel de Regt en Rennie Rijpma.