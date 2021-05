Influencers samen in realityshow: ’Elke dag staan er kinderen voor de deur’

Dario de Vries doet mee aan het nieuwe reality-programma V house: inside the mansion. Ⓒ Foto Videoland

Ooit gehoord van de naam Dario de Vries? Vraag het maar aan uw dochter of kleindochter, grote kans dat ze in katzwijm valt. De achttienjarige TikTok-creator Dario de Vries (18) kan al bijna niet meer over straat en wordt aanbeden door jonge meiden die zijn nieuwe filmpjes dagelijks verslinden. In het nieuwe reality-programma V house: inside the mansion gaat hij met zeven andere TikTok-sterren de uitdaging aan om een nieuw superaccount te creëren.