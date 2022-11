Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog – aflevering 11 Expeditie Robinson: hé natte tosti, waar is je vechtlust?

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Mike gooit het hakbijltje er wel makkelijk bij neer. Ⓒ Jasper Suyk

De kampen zijn opgebroken in Expeditie Robinson. Het is ieder voor zich. We zitten inmiddels in een tropisch achtbaantje. Er gaan deze aflevering niet één, maar twee deelnemers naar huis! Daarnaast wordt een sterke speler buiten spel gezet en moet hij naar afvallerseiland. En Niek Rozen is de gebeten hond.