Rod Stewart leerde dochter kennen door grote neus

Sarah Streeter meldde zich bij de balie van de studio waar de band toen opnames had. Ze vroeg of ze Stewart kon ontmoeten en hij stuurde vervolgens een bandlid op haar af. Die leek vrijwel direct overtuigd te zijn van het bloedverwantschap door ’de grote neus’, vertelt bandlid Jim Cregan in de Stars Cars Guitars podcast.

De toen 45-jarige Stewart kwam erachter dat de 21-jarige vrouw inderdaad zijn dochter was. „Ze waren nog maar kinderen toen zijn vriendin zwanger werd. Ze waren pas 18 of zo en hebben het meisje ter adoptie aangeboden. Op haar 21e kwam ze er achter wie haar vader is. Stel je voor dat je ontdekt dat je vader een beroemde rockzanger is!'”, sluit Jim af.