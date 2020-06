Queen voor het eerst in 75 jaar niet bij Royal Ascot

De races worden normaal gesproken door een groot deel van de Britse koninklijke familie bezocht. Daarbij verstoppen ze zich niet in de koninklijke loge maar nemen ze actief deel aan het programma. Zo wordt elke racedag begonnen met een koninklijke optocht over de racebaan.

Koningin Elizabeth, die al sinds maart een teruggetrokken leven leidt op Windsor Castle, is als groot paardenliefhebber en eigenaresse van renpaarden eigenlijk altijd bij Royal Ascot aanwezig. Slechts een enkele keer sloeg ze een racedag over vanwege bijvoorbeeld slecht weer of verkiezingen. Regelmatig vallen haar paarden ook in de prijzen.

Koningspaar

Vorig jaar deden koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook een dag mee met de koninklijke stoet. Ze zaten toen in de koets bij Elizabeth. Het koningspaar was toen te gast bij de Queen omdat Willem-Alexander een dag eerder werd geïnstalleerd als ridder in de Orde van de Kousenband.

Voor de Britten zit er dit jaar niets anders op om de races thuis te volgen. Sky Sports en ITV zenden een groot deel van de wedstrijden uit.