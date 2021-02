Oud-K3-zangeres Kathleen Aerts herkent zich in Klaasje

„Toch wel ongelofelijk straf, wij zitten hier met ons gezin in op safari in the middle of nowhere, en toch heeft het nieuws dat Klaasje stopt met K3 ook ons bereikt”, vertelt Kathleen aan Het Laatste Nieuws. „Natuurlijk zijn we allemaal een beetje geschrokken. Ik ken Klaasje niet persoonlijk, ik ken haar beweegredenen niet. Ik lees ook maar wat er staat in de krant: dat ze haar vleugels wil uitspreiden.”

De voormalige zangeres, die inmiddels een eigen reisbureau heeft in Zuid-Afrika, moest dan ook meteen terugdenken aan het moment dat ze zelf K3 verliet. „Toen zei iedereen tegen mij dat het toch wel een moedige beslissing was om zo’n succesvolle groep te verlaten. Dus ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen over Klaasje”, gaat ze verder. „De afgelopen jaren heeft ze een fantastische invulling gebracht in K3, en ik wens haar heel veel succes bij al het nieuws dat ze gaat ondernemen. Misschien heeft ze nu eindelijk eens tijd om ons te komen bezoeken in Zuid-Afrika. Klaasje, je bent van harte welkom! Hopelijk tot snel!”

K3 bestond van oorsprong uit Karen, Kristel en Kathleen. Die laatste maakte in 2009 plaats voor de Nederlandse Josje Huisman. In 2015 werd het complete trio vervangen door Klaasje, Marthe en Hanne.

Dinsdag werd bekend dat Klaasje de groep in het najaar van 2021 verlaat. De Nederlandse noemt het een ’enorme stap’, maar zegt er goed over te hebben nagedacht en te worden gesteund door het team van Studio100. „Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden.”

Hoewel Hanne en Marthe de keuze van Klaasje steunen, zitten de twee wel in ’een emotionele rollercoaster’. „Toen het besef kwam had ik zoiets van: ’aah nee, alles gaat veranderen’. De toekomst waar ik zo zeker van was, was er niet meer. Toen kreeg ik toch wel even een brok in mijn keel. Ik ga Klaasje keihard missen. Je deelt vijf jaar lief en leed met elkaar, we zijn ook een super sterk team geworden. Dan is het moeilijk om afstand te nemen maar liefhebben is ook loslaten”, verklaart Hanne. Marthe benadrukt bovendien dat er absoluut niets is voorgevallen achter de schermen. „Dat maakt dat we vandaag met gerust gevoel de waarheid konden vertellen, niets hoefden te verbloemen en gewoon konden zeggen hoe het echt zit.”

In het najaar wordt als de corona-omstandigheden dat toelaten afscheid genomen van Klaasje met een tournee door Nederland en Vlaanderen. Hoewel het onzeker is of dat door kan gaan, gelooft Hanne dat er hoe dan ook een mooi afscheid komt.