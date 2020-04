Buren Gordon Ramsay: ’We geven je aan bij de politie’

De 53-jarige Ramsay wordt er op sociale media van beschuldigd dat hij ’het coronavirus naar Cornwall heeft gebracht’, toen hij besloot vanuit Londen naar zijn huis aan de kust te reizen, meldt Daily Mail. Iemand schrijft woedend: „Realiseer je je niet je mogelijk het virus met je mee hebt gebracht? En omdat Cornwall niet je hoofdverblijf is, zul je, mochten jij en je gezin ziek worden, nog meer druk zetten op een toch al fragiele infrastructuur. Ik ga je aangeven bij de politie. Wat jij hebt gedaan is tegen de wet en ik hoop dat ze je zullen dwingen terug te keren naar Londen.”

Een ander heeft hetzelfde idee. „Zeker weten dat de politie zou aankloppen bij Gordon Ramsay en hem begeleid op zijn weg terug naar Londen.” Dat de politie dat nog niet gedaan heeft, verbaast een ander. „Goed om te horen dat Gordon Ramsay ook denkt dat de regels niet voor hem gelden. Hij is blijkbaar met zijn gezin verhuisd naar zijn luxe tweede huis in Cornwall. Doet je afvragen waarom de politie niets onderneemt.”

’Levende nachtmerrie’

Ramsay vertrok anderhalve week geleden met zijn hele gezin naar het dorpje aan de kust, om daar in zijn villa van bijna 5 miljoen euro in isolatie te gaan. Dat terwijl er toen al duidelijk door de autoriteiten was opgeroepen om niet massaal naar vakantiehuizen op het platteland af te reizen, om de bewoners daar te beschermen. De buren van Gordon Ramsay zijn doodsbenauwd dat met de toestroom van vakantiegangers het coronavirus ook bij hen toeslaat.

De chef had zelf ook zo zijn irritaties over het verblijf in de villa: hij beklaagde zich over het feit dat hij nu dagelijks voor zijn vrouw en vijf kinderen moet koken en noemde dat ’een levende nachtmerrie’. Al besefte hij uiteindelijk ook wel dat hij niet mocht klagen.