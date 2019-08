’Deze prijs is een nieuwe kans’

Tirzo Martha maakte samen met de bewoners van zorgcentrum Laurens Delfshaven een kunstwerk in de tuin. „Ik stimuleer hun dromen.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Een geschenk uit de hemel. Zo voelde het winnen van de Wilhelminaring voor Tirzo Martha (54). Zaterdag krijgt hij deze prijs, de belangrijkste Nederlandse onderscheiding binnen de beeldhouwkunst, in Apeldoorn uitgereikt. „Ik was doodziek. Ik had kunnen sterven, maar ik heb het overleefd. Deze prijs zie ik als zoveel meer dan erkenning alleen. Ik heb een podium gekregen om mezelf opnieuw te kunnen presenteren.”